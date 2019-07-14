Природный пожар в пригороде Улан-Удэ локализован

УЛАН-УДЭ, 15 июля. /ТАСС/. Природный пожар, разгоревшийся в воскресенье в пригороде Улан-Удэ, рядом с поселком Сотниково, локализован. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

"Пожар локализован, ведется дотушивание. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 15 га. Кромку огня остановили в 800 м от населенного пункта", - сообщил Фишев, добавив, что в тушении пожара приняли участие 150 человек.

В воскресенье вечером недалеко от поселка Сотниково разгорелся природный пожар, огонь подошел к населенному пункту. Ближе к полуночи кромку огня удалось остановить. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье" в пункты временного размещения - Сотниковскую среднюю школу и Детскую клиническую больницу в Улан-Удэ - эвакуировали более 100 детей и взрослых, включая персонал реабилитационного центра.

Позже большую часть детей забрали родители.