{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Природный пожар в пригороде Улан-Удэ локализован

Его площадь составила около 15 га

УЛАН-УДЭ, 15 июля. /ТАСС/. Природный пожар, разгоревшийся в воскресенье в пригороде Улан-Удэ, рядом с поселком Сотниково, локализован. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

"Пожар локализован, ведется дотушивание. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 15 га. Кромку огня остановили в 800 м от населенного пункта", - сообщил Фишев, добавив, что в тушении пожара приняли участие 150 человек.

В воскресенье вечером недалеко от поселка Сотниково разгорелся природный пожар, огонь подошел к населенному пункту. Ближе к полуночи кромку огня удалось остановить. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье" в пункты временного размещения - Сотниковскую среднюю школу и Детскую клиническую больницу в Улан-Удэ - эвакуировали более 100 детей и взрослых, включая персонал реабилитационного центра.

Позже большую часть детей забрали родители.

Теги
РоссияБурятия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с колонной автобусов с детьми в Запорожье
В результате аварии никто не пострадал
Читать полностью