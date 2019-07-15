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Подопечные хабаровского интерната заболели из-за поставки некачественной продукции

Директора учреждения привлекут к дисциплинарной ответственности

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Массовое заболевание в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае произошло из-за поставки некачественной продукции в учреждение, из-за старого оборудования пищеблока и недостаточного контроля за приготовлением пищи. Об этом сообщила журналистам министр социальной защиты населения Светлана Петухова в понедельник.

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"Причина ситуации - недостаточный контроль со стороны руководства, со стороны должностных лиц, обязанных соблюдать технологию приготовления пищи. И есть поставщик, который поставил некачественные продукты", - сказала Петухова.

Она отметила, что на пищеблоке учреждения устаревшее оборудование. Его заменят в ближайшее время. И планируется нанять больше сотрудников для приготовления пищи.

Директор будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Вспышка острой кишечной инфекции в Эльбанском психоневрологическом интернате произошла 10 июля. В молочном креме, который употребляли подопечные выявили сальмонеллу. Заболели более 200 человек.

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