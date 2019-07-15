Неизвестный обокрал квартиру пенсионерки в Москве на сумму 6 млн рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Неизвестный обокрал квартиру пенсионерки на улице Гурьянова в Москве, ущерб составил около 6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.

"Инцидент произошел 14 июля поздно вечером. В полицию обратилась пенсионерка 1950-го года рождения, и заявила о краже из квартиры по адресу: Москва, ул. Гурьянова. Неизвестный взломал дверной замок, проник в указанную квартиру, откуда похитил 3 млн рублей, ювелирные изделия, часы в количестве семи штук, парфюмерные изделия в количестве 20 штук, планшет, ноутбук и скрылся. Материальный ущерб составил около 6 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").