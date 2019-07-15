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Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье

После лобового столкновения автомобили загорелись

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Байкал" в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"На федеральной трассе "Байкал" в районе села Зыково в окрестностях Читы столкнулись автомобили Toyota Progres и Toyota Camry. От удара машины загорелись, обе сгорели. В Toyota Progres погиб один человек, в Toyota Camry - трое", - сказали в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

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РоссияЗабайкальский край
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