СК возбудил дело в связи с гибелью пяти человек на пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в связи с гибелью пяти человек, в том числе трех детей, в результате пожара в частном доме в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Утром 15 июля в ходе тушения пожара в частном доме в Жуковском обнаружены тела пяти человек, трое из которых дети в возрасте 4, 10 и 13 лет. По данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказала Врадий.

На место происшествия прибыл и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов, а также криминалисты и следователи территориального следственного отдела. Сейчас осматривается место пожара, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.