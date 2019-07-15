В жилом доме в Подмосковье взорвался электрический водонагреватель

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Взрыв электрического водонагревателя произошел в жилом доме в Рузском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"Взрыв произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного панельного дома", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате была разрушена перегородка между санузлом и кухней. Кроме того, на кухне выбило стекла, пожара не последовало. "Пострадавших в результате взрыва нет", - сообщили в ГУ МЧС.