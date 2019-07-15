Росгвардия опровергла информацию о гибели своего сотрудника в Пермском крае

ТАСС, 15 июля. Росгвардия опровергла сообщения о гибели своего сотрудника, которого якобы застрелили в минувшие выходные в городе Лысьве.

"Установлено, что погибший не являлся сотрудником войск национальной гвардии РФ. Распространяемая информация не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в Росгвардии в понедельник.

При этом факт гибели мужчины подтвердили ТАСС в региональном Следственном управления СК РФ региона. "Действительно, в Лысьве при схожих обстоятельствах погиб мужчина, однако информации о его работе в Росгвардии нет", - отметила собеседница агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на различные источники сообщали, что в субботу местные жители нашли в запертой машине тело сотрудника Росгвардии. Он, по данным СМИ, был застрелен.