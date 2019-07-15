СМИ: в Индии при обрушении здания погибли 13 человек

ТАСС, 15 июля. Не менее 13 человек стали жертвами обрушения многоэтажного здания в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом в понедельник сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе спасательной операции из-под завалов спасены 17 человек, пятеро из которых - военнослужащие. Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительной версии, здание могло обрушиться из-за проливных дождей. Как сообщает глава штата Джэй Рам Тхакур, конструкция здания не соответствовала техническим требованиям.