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СМИ: в Индии при обрушении здания погибли 13 человек

Как сообщает телеканал NDTV, здание могло обрушиться из-за проливных дождей

ТАСС, 15 июля. Не менее 13 человек стали жертвами обрушения многоэтажного здания в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом в понедельник сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе спасательной операции из-под завалов спасены 17 человек, пятеро из которых - военнослужащие. Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительной версии, здание могло обрушиться из-за проливных дождей. Как сообщает глава штата Джэй Рам Тхакур, конструкция здания не соответствовала техническим требованиям.

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Индия
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