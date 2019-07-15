Reuters: в Индонезии жертвами мощного землетрясения стали два человека

ТАСС, 15 июля. Не менее двух человек погибли, десятки домов оказались повреждены в результате землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в воскресенье в Индонезии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его данным, за последние сутки на территории страны было зафиксировано не менее 66 афтершоков. В результате удара стихии ущерб нанесен почти 60 жилым строениям. Около 2 тыс. человек, проживающих в пострадавших регионах, были вынуждены покинуть свои дома.

Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре ряда населенных пунктов на Молуккских островах, повреждены несколько мостов. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.

Всего в зоне удара стихии проживают около 28 тыс. человек. Эпицентр землетрясения находился в 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи, расположенного на крупнейшем из Молуккских островов. Очаг залегал на глубине 10 км.

Индонезийские острова входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова и Филиппины на юг до Новой Зеландии.