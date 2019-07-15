В Самарской области обнаружили арсенал оружия

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Арсенал оружия обнаружен в селе Старосемейкино Самарской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"В результате проведенного УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий вблизи села Старосемейкино обнаружен так называемый схрон средств поражения", - говорится в сообщении.

Изъято два автомата Калашникова, пистолет ТТ, пистолет ПМ, пистолет-пулемет самодельного производства, 3 револьвера системы "Наган", 4 прибора бесшумной беспламенной стрельбы, оптический прицел "IRBIS 1" и свыше 1400 патронов различного калибра.

Как сообщают в ФСБ, сейчас устанавливаются лица, причастные к обороту обнаруженного оружия, возбуждено уголовное дело.