Яхта с шестью пассажирами на борту села на мель в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Яхта села на мель в Амурском лимане в районе мыса Пуир (Хабаровский край), на борту находятся шесть человек, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС России.

"В 18:49 (местное время) 15 июля поступила информация о том, что в Амурском лимане в районе мыса Пуир Николаевского района села на отмель яхта "Атлантик", на борту которой находятся шесть человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на помощь судну выдвинулись три рыболовецких катера. По предварительным данным, пострадавших нет.

В администрации Николаевского района в свою очередь сообщили, что операции по спасению людей препятствует непогода.

"Нам сообщили, что катера видят яхту, скоро будут рядом, но подойти к ней сложно. В лимане волны, шторм", - сказал представитель администрации.

Яхта находится в пяти километрах от береговой линии. Судно частное.

В новость внесены изменения (15:00 мск) - добавлены подробности.