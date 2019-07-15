Пожар в здании фабрики шахты в Воркуте ликвидирован

ТАСС, 15 июля. Пожар в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь" (входит в "Северсталь") ликвидирован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Северстали".

"Горение ликвидировано", - сказал представитель компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми, возгорание было полностью ликвидировано в 15:10 мск. В результате инцидента, по информации ведомства, никто не пострадал.

Ранее в понедельник стало известно. что при проведении сварочных работ в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" произошло возгорание, 38 сотрудников, находившихся на смене, были эвакуированы. Вывод на поверхность находящихся на смене 244 работников подземной группы, начатый ввиду вероятности попадания дыма в вентиляционную систему шахты, продолжается, отметили в "Северстали".

Шахта "Воркутинская" построена на базе шахты №1 "Капитальная" и №40. Предприятие сдано в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 млн тонн угля в год. Шахта отрабатывает пласты "Тройной" и "Четвертной". Промышленные запасы шахты "Воркутинская" составляют около 40 млн тонн, что обеспечит работу шахты с нынешней производственной мощностью почти на полвека.

В материал в 15:53 мск внесены изменения - приводится информация о ликвидации пожара