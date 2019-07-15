Двое детей погибли при купании на реке Лене

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах региона.

"При купании на острове на [реке] Лене недалеко от Якутска погибли двое детей. Четверо взрослых пропали без вести. Их ищут", - рассказал собеседник.

Он добавил, что погибшим детям было пять и семь лет. "Предварительно, пропавшие взрослые пытались спасти тонущих детей", - сказал собеседник. Он добавил, что инцидент произошел в протоке Лены на одном из островов недалеко от Якутска.