{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Двое детей погибли при купании на реке Лене

По данным источника в экстренных службах, четверо взрослых пропали без вести

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах региона.

"При купании на острове на [реке] Лене недалеко от Якутска погибли двое детей. Четверо взрослых пропали без вести. Их ищут", - рассказал собеседник.

Он добавил, что погибшим детям было пять и семь лет. "Предварительно, пропавшие взрослые пытались спасти тонущих детей", - сказал собеседник. Он добавил, что инцидент произошел в протоке Лены на одном из островов недалеко от Якутска.

Теги
РоссияЯкутия
Избитую в Ингушетии девочку прооперируют в Москве не раньше, чем через неделю
Пока медики проводят подготовительные процедуры
Читать полностью