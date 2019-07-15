Вылетевший в Москву самолет AirBaltic вернулся в Ригу из-за технических проблем

РИГА, 15 июля. /ТАСС/. Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, направлявшийся из Риги в Москву, в понедельник из-за технических проблем вернулся в аэропорт вылета. Лайнер уже приземлился, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя воздушной гавани Лауру Карните.

По ее словам, борт AirBaltic, вылетевший из Риги в Москву, сообщил о технических проблемах. "Самолет из-за технических проблем вернулся в международный аэропорт Риги, где был встречен в условиях повышенной безопасности", - сказала Карните.