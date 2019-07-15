Суд продлил до 17 сентября арест бывшему гендиректору Владимиро-Суздальского музея

ТАМБОВ, 15 июля. /ТАСС/. Бывшему генеральному директору Владимиро-Суздальского музея Игорю Конышеву, которого обвиняют в растрате и присвоении бюджетных средств, продлили домашний арест еще на два месяца - до 17 сентября. Соответствующее решение по ходатайству следствия сегодня принял Октябрьский районный суд города Владимира, сообщили ТАСС в суде.

"Конышеву продлен домашний арест еще на два месяца, до 17 сентября. Об этом ходатайствовало следствие", - сказали в суде.

Конышев, его бывший заместитель Александр Трушинский и директор ООО "Айкитти" Сергей Картинцев были задержаны в Москве 22 января. По версии следствия, они сговорились, чтобы похитить свыше четырех миллионов рублей при разработке нового веб-сайта учреждения по завышенной стоимости. При этом, как установил Следственный комитет, по факту исполнитель работ не выполнил техническое задание, предусмотренное контрактом.

Также, по данным регионального управления ФСБ, между музеем и Агентством музейных инноваций был заключен договор о разработке логотипа, стоимость работ была заведомо завышена и составила 390 тыс. рублей. Непосредственно на разработку логотипа ушло 70 тыс. рублей, оставшимися 320 тыс. рублей Конышев, Трушинский и Картинцев распорядились по своему усмотрению.