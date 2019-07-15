{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военный суд 17 июля проверит законность ареста двух сотрудников ФСБ по делу о разбое

Будут рассмотрены апелляционные жалобы двоих из семи арестованных

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд 17 июля рассмотрит апелляционные жалобы двух из семи сотрудников ФСБ, арестованных в рамках дела о разбойных нападениях. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Суд 17 июля рассмотрит ходатайства об аресте Власова и Урусова в 10:00 и 14:00 мск соответственно", - сказала представитель суда.

5 июля военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по данному уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. Среди задержанных, по информации РБК, сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ России. Кроме того, следователи проверяют арестованных на причастность к аналогичным преступлениям. Детали уголовного дела следствием не раскрываются.

Теги
Россия
Паводок в Иркутской области
Мутко: около 38 тыс. человек попали в зону паводка в Иркутской области
Вице-премьер России отметил, что выдача пострадавшим социальных выплат по 10 тыс. рублей практически завершилась
Читать полностью