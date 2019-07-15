В Брянске водителя приговорили к шести годам колонии-поселения за смерть двух пешеходов

ТАСС, 15 июля. Фокинский районный суд Брянска приговорил водителя, сбившего насмерть на остановке общественного транспорта двоих пешеходов, в том числе 15-летнюю школьницу, к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщается в понедельник на официальном сайте региональной прокуратуры.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летняя школьница и 25-летний молодой человек от полученных травм скончались, еще одному пешеходу причинен тяжкий вред здоровью. Фокинский районный суд Брянска признал водителя виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на два года лишил его права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что 9 июня 2014 года мужчина, управляющий автомобилем Infiniti, ехал по улицам Брянска со скоростью 128 км/ч. Он не остановился на запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Dodge. После этого водитель Infiniti потерял контроль над управлением машиной и врезался в остановку общественного транспорта, где находились три человека. Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ).