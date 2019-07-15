В Новоорском районе Оренбуржья ввели режим ЧС из-за крупного пожара

ТАСС, 15 июля. Режим ЧС ввели на территории Новоорского района Оренбургской области из-за крупного пожара, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 15:40 (13:40 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории Новоорского района. С 18:00 (16:00 мск) на территории Новоорского района введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фронт пожара протяженный, на некоторых участках уже локализован, при этом угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует.

"В случае ухудшения обстановки в готовность приведены вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, дислоцирующийся в аэропорту Оренбург, пожарный поезд и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Оренбургской области. В Главном управлении МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб", - уточнили в МЧС.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, на 16 июля на территории четырех муниципальных образований Оренбургской области - город Орск, Новоорский, Светлинский, Домбаровский районы - прогнозируется пятый класс пожарной опасности.