Двоих нижегородцев задержали по подозрению в похищении человека

ТАСС, 15 июля. Сотрудники полиции задержали двух жителей Нижегородской области по подозрению в похищении 27-летнего мужчины. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ МВД по Нижегородской области.

Жительница Балахнинского района обратилась в полицию с заявлением о похищении ее сожителя. По словам женщины, ее бывший муж вместе со знакомым посадили потерпевшего в машину и увезли в неизвестном направлении, требуя от него 100 тыс. рублей.

"Сотрудники ОМВД России по Балахнинскому району задержали подозреваемых, передвигавшихся на седане иностранного производства, на автодороге Нижний Новгород - Иваново. В иномарке также находился похищенный мужчина", - говорится в сообщении.

После происшествия следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений". За совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.