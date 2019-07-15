Пожар на молокозаводе в Тамбовской области полностью потушили

ТАМБОВ, 15 июля. /ТАСС/. Пожар, возникший в одном из производственных помещений молокозавода "Дружба" под Мичуринском Тамбовской области, полностью потушили. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован в 20:00. Здание выгорело частично, кровля на площади 2 тыс. кв. м - полностью", - сказали в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в 17:30 на территории одноэтажного производственного помещения молокозавода "Дружба" в селе Новоникольское. Локализация возгорания произошла в 18:56. В ликвидации пожара принимали участие 63 человека и 21 единица техники.

Предприятие "Маслозавод "Дружба" работает в Тамбовской области с 1997 года. Компания выпускает более 20 видов молочной продукции, которая реализуется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Московской областях. На предприятии трудятся 65 человек.

В новость внесены изменения (20:26 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.