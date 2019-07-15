Четыре человека пострадали при пожаре в бытовках в промзоне в Новой Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в понедельник в результате возгорания в бытовках в промзоне в Новой Москве. Двое из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"По словам оперативного дежурного, произошло возгорание малоэтажного жилого здания в Троицке, в результате чего пострадали четыре человека. Вертолет Московского авиационного центра с места происшествия эвакуирует двоих пострадавших мужчин с ожогами различной степени тяжести в специализированное лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства, добавив, что в полете пострадавших сопровождает авиамедицинская бригада.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, в промзоне в Троицке произошло возгорание двухъярусных строительных бытовок под хранение стройматериалов на площади 70 кв. м. Пожар потушили.