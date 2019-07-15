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В Лазаревском районе Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер

Он перевозил 23 человека, а по судовому билету было допустимо 12

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Прогулочный катер "Марлин", который перевозил 23 человека при норме 12 человек, задержали в Лазаревском районе Сочи, сообщается в понедельник на сайте администрации города. Контроль за подобными случаями на курорте усилен во избежание повторения трагедии в Джубге.

Отмечается, что нарушение обнаружили в рамках операции "Курорт - 2019". "Катер "Марлин" перевозил 23 человека, а положено по судовому билету 12. Опрашиваются граждане, которые находились на данном судне. Также просматривается вся документация, которая находится на данном судне: лицензирование, как выходило данное судно, откуда оно отправлялось, имел ли он договор водопользования", - приводятся в сообщении слова начальника линейного пункта полиции на станции Лазаревская Руслана Молочкина.

Уточняется, что собранный материал будет отправлен в Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По информации властей Сочи, сегодня услуги по прокату моторной техники на курорте оказывают 54 предпринимателя.

Прогулочное судно опрокинулось около поселка Джубги в Краснодарском крае 5 июля. Оно было перегружено почти в пять раз. По данным следователей, на его борту было не менее 55 пассажиров при вместимости 12 человек, две женщины погибли. Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом. Суд на Кубани арестовал капитана судна на два месяца.

Теги
РоссияКраснодарский край
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