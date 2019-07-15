Суд оштрафовал кандидата в Мосгордуму Галямину за несанкционированную акцию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 31 тысячу рублей кандидата на выборах в Мосгордуму, муниципального депутата столичного района Тимирязевский Юлию Галямину. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Суд признал виновным Галямину по ст. 20.2 ("Нарушения порядка организации митинга") и 19.3 ("Неповиновение законному требованию представителя власти") КоАП и назначил ей наказание в виде штрафа на 30 тыс. рублей по первому протоколу и на 1 тыс. рублей по второму", - сказали в суде.

Согласно протоколу задержания, Галямина нарушила правила проведения митинга, была задержана и уже в отделе полиции порвала протокол о своем задержании. Она согласилась с этими доводами, но заявила в суде, что не считает все указанное выше правонарушением.

По данным полиции, на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которая прошла в столице в воскресенье, собралось около 1 тыс. участников. Ее организаторы заявили о планах сделать акцию у здания Мосгоризбиркома бессрочной.

Прокуратура Москвы предупредила организаторов этой акции о негативных последствиях. Как пояснили в надзорном ведомстве, мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано.