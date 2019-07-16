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В Якутии возбудили дело после гибели семи человек не реке Лена

Личности всех погибших установлены

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили дело после гибели семи человек на Лене недалеко от Якутска, сообщается во вторник на сайте регионального управления СК РФ.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") по факту гибели семи человек вблизи острова Пономарев на реке Лене", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 15 июля во время купания на несанкционированном пляже на реке вблизи острова утонули трое детей в возрасте четырех, пяти и семи лет. По данным СК, двоих детей извлекли из воды, но спасти их не удалось. Тела четырех мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые бросились в воду за детьми, позже были обнаружены спасателями, как и тело третьего ребенка.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели осмотр места происшествия, а также опросы очевидцев и иные необходимые проверочные мероприятия. Личности всех погибших установлены.

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