СК подтвердил, что инцидент с самолетом в Саратове произошел из-за несработавшей авионики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Авиационные системы не сработали должным образом во время торможения самолета на взлетно-посадочной полосе саратовского аэропорта, после чего он выкатился за пределы полосы. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции руководитель отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Вячеслав Ломов.

"При подлете непосредственно к аэропорту Саратова были получены данные о взлетно-посадочной полосе, направлении ветра. Подлетели, сели практически в штатном режиме, но человеческий фактор сработал, и не сработала авионика при торможении", - сказал Ломов. Он добавил, что правоохранительные органы проверят, проводился ли должным образом технический ремонт, а также замена запчастей самолета. "Будем выявлять, в связи с чем произошла утечка гидравлики", - уточнил Ломов.

Ранее источник ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, причиной инцидента с самолетом Як-42 авиакомпании TUM (Utair Cargo) в воскресенье мог стать отказ тормозной системы.

Пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров забрал в Сургут резервный борт, задержка рейса составила около пяти часов. Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи со случившимся. Аэропорт Саратов-Центральный после инцидента на несколько часов приостанавливал прием и отправку рейсов.