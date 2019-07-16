Томская полиция проверит информацию о выброшенных из окна восьмого этажа котах

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Томска начали проверку по информации о выброшенных с восьмого этажа котах рядом с детской площадкой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Томской области.

В социальных сетях появилась информация, о том, что жители многоэтажного дома по улице Иркутский тракт выбросили двух котов из окна. Рядом с домом расположена детская площадка и, по словам очевидцев, инцидент произошел на глазах детей. Котов отнесли в ветеринарную клинику, но один из них умер, а второй находится в критическом состоянии. По мнению жильцов дома, хозяин квартиры, из которой выкинули животных, вел себя неадекватно и нападал на людей, просивших объяснить ситуацию.

"По размещенной в сети Интернет информации об инциденте сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщила пресс-служба УМВД.