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При обрушении павильона в Таиланде пострадали более 20 человек

Еще трое пропали без вести

БАНГКОК, 16 июля. /ТАСС/. Старый продовольственный павильон рухнул в реку Мае Клонг в таиландской провинции Самутсонгкхрам. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, в результате инцидента, который произошел во время обеденного перерыва, пострадали 23 человека и трое пропали без вести.

По информации издания, павильон находился возле паромной пристани. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды 23 человека, их направили в местную больницу. Водолазы разыскивают двух женщин и школьника, которые, как сообщается, пропали без вести.

 

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