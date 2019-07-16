Неизвестный напал на мэра немецкого города Хоккенхайм

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Неизвестный напал на обер-бургомистра (мэра) немецкого города Хоккенхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) Дитера Гуммера и нанес ему травмы. Об этом сообщило во вторник управление полиции региона Рейнпфальц.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Злоумышленник позвонил в дверь дома 67-летнего политика. Когда Гуммер открыл ему, мужчина нанес удар в лицо обер-бургомистру. Гуммер, член Социал-демократической партии Германии, был госпитализирован.

Напавший пока не найден, мотивы его действий неизвестны.

"Мы проверяем все версии", - отметили в правоохранительных органах.

В конце августа Гуммер оставляет свою должность и уходит на пенсию. Он является обер-бургомистром Хоккенхайма с 2004 года.

В июне целый ряд немецких местных политиков получили угрозы расправой. Среди них обер-бургомистр Кельна Генриетте Рекер и бургомистр (мэр) города Альтена Андреас Хольштайн, которые в прошлом подверглись нападениям со стороны радикалов. В начале июня правый радикал убил главу администрации германского округа Кассель Вальтера Любке. Политик был известен своими либеральными взглядами и отношением к вопросам миграции.