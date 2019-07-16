Полиция задержала иностранцев, наносивших граффити на арку Карлова моста

ПРАГА, 16 июля. /ТАСС/. Иностранцы, разрисовавшие в центре Праги красками из баллончиков арку Карлова моста - одного из главных символов Чехии, задержаны полицией и будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщила журналистам во вторник представитель правоохранительных органов республики Ирена Сейфертова.

"В ночь на вторник были задержаны два иностранца в возрасте 23 и 30 лет, разрисовавшие баллончиками с красками одну из арок Карлова моста, - сказала она. - Они были пойманы с поличным на месте преступления. Им удалось нанести надписи размером пять на два метра".

Действия задержанных полиция квалифицирует как "вандализм и порчу не принадлежащего им имущества, имеющего неисчислимую историческую и культурную ценность". Виновным грозит до трех лет заключения.

Карлов мост, являющийся одной из главных туристических достопримечательностей Праги, внесен в список культурных объектов, охраняемых ЮНЕСКО.