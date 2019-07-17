Уголовные дела возбуждены после массового отравления детей в лагере в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления СК России по Крыму возбудили уголовные дела по факту отравления детей и вожатых в лагере "Лучистый" в Евпатории, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") и ч. 1 ст. 236 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 15 июля в городскую больницу Евпатории доставлены 54 человека, из них 49 - дети. Состояние поступивших оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в восьми километрах от Евпатории в поселке Заозерное.