Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 июля. /ТАСС/. Пассажирская "Газель" и легковой автомобиль столкнулись в среду в Дербентском районе Дагестана, пострадали семь человек, сообщила ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

"Столкновение легкового автомобиля и пассажирской "Газели" произошло в Дербентском районе по федеральной автодороге на повороте в село Джалган. Пострадали семь человек, которые доставлены в дербентскую ЦГБ", - сказала она.

По ее словам, состояние четырех пострадавших оценивается как легкой степени тяжести, еще троих - средней.

По данным полиции, "Газель" столкнулась на трассе "Кавказ" с припаркованным на обочине грузовиком.