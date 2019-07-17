{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Инцидент произошел на трассе "Кавказ"

МАХАЧКАЛА, 17 июля. /ТАСС/. Пассажирская "Газель" и легковой автомобиль столкнулись в среду в Дербентском районе Дагестана, пострадали семь человек, сообщила ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

"Столкновение легкового автомобиля и пассажирской "Газели" произошло в Дербентском районе по федеральной автодороге на повороте в село Джалган. Пострадали семь человек, которые доставлены в дербентскую ЦГБ", - сказала она.

По ее словам, состояние четырех пострадавших оценивается как легкой степени тяжести, еще троих - средней.

По данным полиции, "Газель" столкнулась на трассе "Кавказ" с припаркованным на обочине грузовиком.

Теги
РоссияДагестан
Кубанские полицейские за взятки разрешали водителям большегрузов превышать весовые нормы
По данным следствия, таким способом злоумышленники получили более 2 млн рублей
Читать полностью