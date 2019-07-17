Кубанские полицейские за взятки разрешали водителям большегрузов превышать весовые нормы

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ на Кубани выявили факт превышения должностных полномочий и взяточничества со стороны начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Апшеронскому району и его подчиненных, которые допускали превышение перевозчиками весовых норм на трассах региона. По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в среду в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"В отношении начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Апшеронскому району и его подчиненных возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и взяточничестве. По разработанному плану посредник получал от водителей лично денежные средства из расчета не менее 1 тысячи рублей с каждого транспортного средства за беспрепятственный проезд с превышением допустимой массы. В результате полицейские получили от водителей транспортных средств при посредничестве 29-летнего мужчины денежные средства в сумме свыше 2 млн рублей. Данные факты преступной деятельности были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что события разворачивались весной 2019 года в Апшеронском районе Краснодарского края. Начальник местного отдела ГИБДД дал указание своим подчиненным не привлекать к административной ответственности водителей большегрузов, проезжавший через пункт весогабаритного контроля с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Посредником в получении полицейскими взяток выступал обычный местный житель, не работающий в органах полиции.

Кроме того, в мае 2019 года заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Апшеронскому району за 100 тыс. рублей, которые он получил от представителя двух коммерческих организаций, помог организовать беспрепятственный проезд перегруженных транспортных средств этих компаний. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам добавили, что на время следствия сотрудники полиции отстранены от занимаемых должностей, в отношении них проводится внутренняя проверка.

Суть проблемы

Превышение весовых норм при перевозках является проблемой для регионов Юга России. Волонтеры выявили на трассах в Ростовской области и Краснодарском крае сотни нарушений перевозчиками весовых и габаритных норм при транспортировке грузов в порты, что негативно влияет на безопасность дорожного движения в пик курортного сезона. По выявленным нарушениям направлены обращения в администрацию президента РФ.

Ранее сообщалось, что в начале 2019 года работники автотранспортных предприятий в Ростовской области, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях устроили забастовки, выражая недовольство низкими тарифами на перевозку зерна. Владельцы партий превышают ее допустимый вес при перевозках, перевозчиков вынуждают подписывать договоры о добровольном согласии на перегруз, это делается для минимизации расходов на транспортировку. .

На сегодняшний день в Краснодарском крае ведется работа по установке пунктов весогабаритного контроля, до конца года будет оборудовано шесть таких пунктов, в 2020 - еще девять. Также власти Краснодарского края ограничили движение большегрузов на региональных и межмуниципальных трассах, запрет действует при температуре воздуха выше 32 градусов в светлое время суток.