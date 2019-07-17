МОВС признал законным арест сотрудника ФСБ Власова по делу о разбоях

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) признал законным арест до 10 августа оперативного сотрудника управления "К" ФСБ России старшего лейтенанта Артура Власова, проходящего фигурантом по делу о разбойных нападениях. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья.

Сотрудник ФСБ заявил, что полностью признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему. "Я явился с повинной, признал вину и частично возместил ущерб. Я бы хотел, чтобы меня отпустили под домашний арест. Если бы я хотел скрыться, я бы скрылся, я ходил постоянно на работу и с самого начала сотрудничал со следствием", - сказал Власов.

Защитник также просила отпустить Власова под домашний арест. "Мой клиент признал вину, суд не рассмотрел это как довод. Я прошу суд принять это во внимание и отпустить моего клиента под домашний арест", - сказала адвокат Юлия Василовская. Прокурор попросил оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Потерпевший Александр Юмаранов не явился на заседание, попросив рассмотреть жалобу без его участия.

5 июля Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ. Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. Ранее сообщалось, что среди задержанных есть сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ России.