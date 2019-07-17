Суд 18 июля проверит законность приговора осужденному за повреждение картины Репина

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 18 июля рассмотрит жалобу на приговор осужденному на 2,5 года колонии Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении Игоря Подпорина назначено на 10:00 мск 18 июля в Мосгорсуде", - сказал собеседник агентства.

30 апреля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Подпорина к 2,5 года колонии, зачтя ему 11 месяцев, проведенных в СИЗО, из расчета день за полтора. Всего по приговору ему остается провести под стражей меньше года.

Суд пришел к выводу, что поврежденная картина представляет особую историческую и культурную ценность, и квалифицировал преступление по ч. 2 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия"). Суд не нашел психических отклонений или помрачения сознания у подсудимого. Представитель потерпевшей стороны сообщил о готовности заявить гражданский иск после определения экспертами стоимости реставрации картины. Обвиняемый свою вину признал частично.