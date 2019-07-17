Обыски прошли в квартире у и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели обыски в квартире у и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере WhatsApp.

СК опубликовал видео, на котором правоохранители утром пришли в квартиру Гужвинского и приступили к обыскам. По информации источника ТАСС в силовых структурах, обыски также прошли ночью и утром в региональном министерстве строительства и ЖКХ и в администрации города.

В региональном министерстве строительства сообщили ТАСС, что на данный момент работают в обычном режиме. "У нас пока руководитель Гужвинский. Ведомство работает в обычном режиме, сейчас никаких обысков нет. Сотрудники на местах", - сказали в министерстве.

Олег Гужвинский, с которым сейчас работают следователи, в эфире телеканала "Россия 24" пояснил, что "признание жилья аварийным - это полномочия и прерогатива муниципальных образований, которые обязаны рассматривать эти вопросы на межведомственных комиссиях муниципалитетов". "Я пытаюсь привести все в нормативный вид", - добавил чиновник.

Гужвинский был назначен на должность и. о. министра строительства и ЖКХ в августе 2018 года.

Уголовные дела

В среду Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников Астраханской области, в том числе действующего и. о. и двух бывших министров, а также бывшего первого замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области. Их подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставляли некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии". В результате были незаконно использованы средства бюджета области на общую сумму более 47 млн рублей.

Помимо этого, как полагает следствие, действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также другие ответственные за реализацию программ переселения из аварийного жилья сотрудники администрации, зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме. Кроме того, ряд чиновников при наличии ресурсов не включали аварийные дома в реестр непригодных для проживания домов и в программу "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы".