СМИ: из-за сильных ливней на юге Китая погибли два человека

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 810 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая пострадали от проливных дождей, не менее двух человек погибли. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям района.

Сильные ливни обрушились на регион в пятницу на прошлой неделе и затронули 47 уездов в девяти городских округах.

По состоянию на 17:00 среды по местному времени (12:00 мск) 816 523 человека пострадали от стихии. Порядка 65 тыс. га сельскохозяйственных угодий было уничтожено, около 2 тыс. домашних хозяйств разрушены или повреждены.

Как передает агентство, сумма прямого экономического ущерба Гуанси-Чжуанского автономного района оценивается в 1,4 млрд юаней (порядка $208 млн).

Наводнения, вызванные сильными ливнями с начала лета, коснулись также ряда регионов Центрального, Восточного, Южного и Юго-Западного Китая. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, от наводнений по всей стране в той или иной степени пострадали порядка 19,91 млн человек. Ударом стихии были разрушены 34 тыс. жилых строений, нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади свыше 1,76 млн гектаров. Прямой экономический ущерб оценивается в 53,4 млрд юаней (около $7,7 млрд).