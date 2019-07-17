{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет пакистанских авиалиний совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей

Никто из 324 пассажиров не пострадал

ИСЛАМАБАД, 17 июля. /ТАСС/. Самолет пакистанских авиалиний, совершавший рейс из Парижа в Лахор, совершил экстренную посадку в городе Сиалкот провинции Пенджаб из-за столкновения с птицей. Об этом в среду сообщает газета The News International.

По информации издания, самолет рейса PK-734, перевозивший 324 пассажиров при попытке посадки в международном аэропорту Лахора имени Аллама Икбала столкнулся с птицей, после чего был вынужден уйти на запасной аэропорт в городе Сиалкот. Сообщается, что никто из 324 пассажиров не пострадал.

Теги
ПакистанФранция
Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку
Ранее жюри присяжных признало Хоакина Гусмана виновным в участии в преступном сообществе и в сговоре с целью производства и распространения наркотиков
Читать полностью