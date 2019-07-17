Самолет пакистанских авиалиний совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей

ИСЛАМАБАД, 17 июля. /ТАСС/. Самолет пакистанских авиалиний, совершавший рейс из Парижа в Лахор, совершил экстренную посадку в городе Сиалкот провинции Пенджаб из-за столкновения с птицей. Об этом в среду сообщает газета The News International.

По информации издания, самолет рейса PK-734, перевозивший 324 пассажиров при попытке посадки в международном аэропорту Лахора имени Аллама Икбала столкнулся с птицей, после чего был вынужден уйти на запасной аэропорт в городе Сиалкот. Сообщается, что никто из 324 пассажиров не пострадал.