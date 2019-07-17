Избивший бортпроводника москвич получил шесть месяцев колонии-поселения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Cуд приговорил жителя Москвы, который в нетрезвом состоянии избил бортпроводника в самолете компании "Аэрофлот", к шести месяцам колонии-поселения. Об этом в среду сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Москвы. Суд назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала Короткова.

Подсудимый свою вину в инкриминируемых преступлениях полностью признал, в судебном заседании принес извинения потерпевшему и авиакомпании.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116, ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Причинение побоев", "Хулиганство на воздушном транспорте"). Суд и следствие установили, что в феврале 2018 года мужчина на борту рейса Москва - Тель-Авив в состоянии опьянения нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа, на замечания командира воздушного судна не реагировал и избил бортпроводника.