В Новгородской области возбудили дело после загрязнения земель с ущербом в 60 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту самовольного захвата и загрязнения земель в городе Валдай Новгородской области. Дело заведено по части 1 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"), сообщили ТАСС в управлении СК РФ по Новгородской области в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ. Речь идет о загрязнении земель общего пользования в городе Валдай", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, не позднее марта 2019 года неустановленные лица осуществили самовольных захват земель общего пользования в городе Валдай Новгородской области, где были размещены отходы общим объемом 3425 куб. м с содержанием загрязняющих веществ 1-2 класса опасности: свинец, медь, мышьяк, ртуть (к 1-2 классу опасности относятся вещества чрезвычайно высокой и высокой опасности). Экспертиза показала превышение пределов допустимой концентрации в почве, где находились отходы, свинца и нефтепродуктов. Окружающей среде причинен ущерб, оцененный в сумму более 60 млн рублей. Площадь загрязненной территории - 2136,5 кв. м.

Как подчеркнули ТАСС в управлении СК РФ по Новгородской области, круг лиц, причастных к преступлению, пока не установлен. На данный момент идет комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы определить круг подозреваемых.

В новость внесены изменения в 20:30 мск - добавлены подробности.