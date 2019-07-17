СК возбудил дело о получении взятки против начальника подразделения рязанского УФСИН

ТАСС, 17 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника Касимовского подразделения УФСИН по Рязанской области о получении взятки от осужденного. Об этом сообщается в среду на сайте управления СК по региону.

"Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Касимовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудница уголовно-исполнительной инспекции получила от осужденного 20 тыс. рублей. В обмен на это ей требовалось проигнорировать отправку в суд представления о замене осужденному наказания на реальное лишение свободы. Сейчас подозреваемая задержана, в отношении нее проводятся следственные действия.