Суд оштрафовал сотрудника ИК-3 Ярославской области за смерть заключенного на производстве

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Суд в Угличе Ярославской области рассмотрел уголовное дело и назначил судебный штраф бывшему сотруднику ИК-3 Углича. Он обвинялся в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть осужденного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии Углича, обвиняемого в нарушении правил охраны труда. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда, сумма штрафа составила 40 тыс. рублей.

В начале года на производстве в колонии №3 Углича умер заключенный. Он работал на автоматическом станке для литья сапог и получил смертельную травму головы. Погибшему мужчине было 35 лет, он был судим за кражу. Находясь в колонии, он не заявлял о пытках и не жаловался на нарушение прав.

По данным следствия и суда, сотрудник колонии не обеспечил безопасность технологического процесса в цеху, в результате чего движущимися частями оборудования для литья сапог осужденному были причинены несовместимые с жизнью травмы.