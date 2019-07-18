Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле. В качестве возможной причины возгорания рассматривается поджог, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сгорело порядка 600 кв. м. Двухэтажное деревянное здание 1935 года постройки. Вероятная причина возгорания - поджог. [В тушении пожара] было задействовано 30 человек и 9 единиц техники", - рассказали в региональном главке.

В краевом министерстве культуры ТАСС сообщили, что здание значилось в реестре памятников регионального значения. В довоенные годы там располагалась средняя школа, позже - эвакогоспиталь, в последние годы в здании размещалась детская музыкальная школа. По данным мэрии Барнаула, около 20 лет помещение пустовало и не эксплуатировалось.