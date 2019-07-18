Неизвестные напали с оружием на безработного в Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженное нападение совершено на безработного в Москве, похищено более 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка полиции.

"Инцидент произошел накануне вечером. Безработный мужчина 1989 года рождения ехал на своей машине Mercedes CLS 250 по юго-востоку Москвы. На Волжском бульваре трое неизвестных с помощью машин Volkswagen Polo и Skoda Rapid перекрыли потерпевшему движение, подошли к нему, и, угрожая огнестрельным оружием неустановленного типа, похитили пакет, в котором находились деньги в сумме более 1 млн рублей. После этого злоумышленники скрылись", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).