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Более 1 млн рублей украли у посетителя в одном из ресторанов в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Неизвестный украл более 1 млн рублей из сумки посетителя в одном из ресторанов на Охотном Ряду в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В четверг рано утром в полицию обратился гражданин, он сообщил, что по адресу: Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2, в ресторане у него похитили $18500. Находясь в ресторане, потерпевший в какой-то момент решил достать из сумки кошелек и увидел, что молния на сумке расстегнута, боковое внутреннее отделение было открыто и оттуда пропали деньги в сумме $18500, что по курсу ЦБ составляет 1171985 рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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