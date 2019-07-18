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На складе на севере Алма-Аты возник крупный пожар

О возможных пострадавших пока не сообщается

НУР-СУЛТАН, 18 июля. /ТАСС/. Крупный пожар возник на складе в Жетысуском районе на севере Алма-Аты. По данным агентства Казинформ, на складе находится 200 тонн лакокрасочных изделий.

О возможных пострадавших не сообщается.

"В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алма-Аты, а также вертолет, оборудованный водосливным устройством для тушения пожара. На данный момент произведено семь сбросов воды", - приводит агентство заявление официального представителя департамента по ЧС крупнейшего города Казахстана Сандугаш Баймухамбетовой.

Как уточняет Казинформ, позже к тушению присоединился вертолет службы спасения Алма-Аты.

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