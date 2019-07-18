Бездомный задержан за ложное сообщение об угрозе взрыва на Ярославском вокзале в Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который сообщил о якобы минировании Ярославского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в четверг в отдел полиции на Ярославском вокзале обратился мужчина, который заявил о том, что на этом объекте заложено взрывное устройство. После этого он скрылся. Экстренные службы проверили информацию о минировании, она не подтвердилась. Вскоре правонарушитель был задержан, им оказался человек без определенного места жительства и рода занятий", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС подтвердили факт задержания мужчины. "В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва - Ярославская поступило сообщение от работников охраны Ярославского вокзала столицы о том, что при входе в здание вокзала один из пассажиров сообщил им о минировании вокзала", - сказали в ведомстве.

По данным транспортной полиции, гражданин доставлен в дежурную часть для разбирательства. "Сотрудниками транспортной полиции на вокзальном комплексе проводились проверочные мероприятия на предмет обнаружения опасных предметов. Опасных предметов обнаружено не было", - добавили в пресс-службе управления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о теракте.

В новость внесены изменения - (10:41 мск) - добавлен комментарий пресс-службы транспортной полиции.