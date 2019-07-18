Дело по факту массовой драки в Чемодановке расследуется уже по трем статьям УК РФ

ПЕНЗА, 18 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту массовой драки 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо были ранены, расследуется по трем статьям УК РФ - "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство", сообщил журналистам следователь по особо важным делам третьего следственного управления ГСУ СК РФ Руслан Бардачевский.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту драки было возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом в селе Чемодановка Пензенской области по ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений"), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений") и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ", - отметил Бардачевский.

Он добавил, что следователи изучат сведения о бездействии сотрудников органов внутренних дел при рассмотрении информации о преступлениях, совершенных в селе до массовой драки. "Следователи обращаются к жителям Бессоновского района с просьбой сообщить следствию о фактах бездействия сотрудников органов внутренних дел при рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных жителями Чемодановки и Лопатки до событий расследуемого конфликта", - сообщил Бардачевский. Кроме того, следователи просят жителей района сообщить в региональное следственное управление СК о противоправных действиях, совершенных в селах до того, как произошла массовая драка.

Как сообщал ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, конфликт в Чемодановке произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами". Для установления причастности к происшествию в полицию были доставлены более 170 человек, 28 представителей цыганской общины задержаны. По решению суда они заключены под стражу.