Житель Краснодара пострадал при взрыве электронной сигареты у него во рту

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Молодого мужчину доставили в краснодарскую больницу с травмой челюсти после того, как у него во рту взорвалось приспособление для курения, сообщили журналистам в четверг в Минздраве Краснодарского края.

"23-летнего пациента доставила "скорая" с серьезной травмой верхней челюсти - приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пациенту оказали необходимую помощь, зашили раны, сохранив функции челюсти. Однако, по словам специалистов, мужчине потребуется пластическая операция, чтобы устранить эстетические последствия взрыва аппарата.