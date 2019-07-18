В Дагестане девочка получила сильные ожоги после падения в ведро с кипящей водой

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Врачи Республиканской клинической больницы Дагестана спасают девочку, которая получила 55% ожогов тела в результате падения на ведро с кипящей водой. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе больницы.

"Специалисты ожогового центра Республиканской клинической больницы в Дагестане борются за здоровье малышки с тяжелейшими ожогами. Девочка, ей нет и трех лет, поступила поздно ночью из Ахтынской центральной районной больницы. По словам матери, малышка споткнулась и спиной упала на ведро с только что закипевшей водой. В результате получила 55% ожогов тела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам заведующего ожоговым центром Магомеда Ахмедова, в настоящее время девочка находится в реанимации, ее поместили на противоожоговую кровать, которая позволит немного облегчить ее состояние. "Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь. В частности, проводятся инфузионная и антибактериальная терапии, перевязка. Надеемся, что обойдется без осложнений", - цитирует Ахмедова пресс-служба медучреждения.