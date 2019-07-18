На Кубани задержан подельник осужденных членов банды, напавших на пост полиции

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. На Кубани задержан находившийся несколько лет в международном розыске член банды, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона, также эту информацию подтвердили в СУ СК по региону. Ранее четверо членов из этой краснодарской банды были осуждены за нападение на контрольный пост полиции в Краснодаре и причинение тяжкого вреда здоровью спортсмена.

"Задержан соучастник преступления, совершенного Медведевым, Гмырей, Карачкиным и Муковозом", - сказал собеседник агентства.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю журналистам подтвердили факт задержания члена банды. "26-летний участник данной преступной группы, совершавший действия по подготовке и созданию подходящих условий для нападения на граждан и отвечавший за организацию сокрытия следов преступления, в том числе предметов, используемых в качестве оружия и средств связи, был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Темрюкском районе, где на съемном жилье скрывался от органов предварительного следствия", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что по решению суда он взят под стражу.

Краснодарский краевой суд в феврале вынес приговор четверым членам банды по делу о нападении на контрольный пункт полиции в Краснодаре и избиении гражданина, здоровью которого был причинен тяжкий вред. Никита Медведев приговорен к 17 годам лишения свободы, Владислав Гмыря - к восьми годам лишения свободы, Дмитрий Карачкин - к трем годам и шести месяцам лишения свободы, Владимир Муковоз - к семи годам лишения свободы. Наказание они отбывают в колонии строгого режима.

23 августа 2017 года четверо осужденных на данный момент членов банды и еще несколько человек, которые впоследствии были объявлены в розыск, избили мужчину. Ему наносили удары молотками и битами, кроме того, в него выстрелили из травматического оружия. Супруга пострадавшего сообщила ТАСС, что он проходит очередной курс реабилитации.

Сотрудники полиции 28 августа 2017 года остановили на стационарном посту в Краснодаре автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились трое молодых людей, участвовавших в избиении. В ходе проверки документов водитель ударил по лицу одного из полицейских и открыл стрельбу. В результате спецоперации все трое были задержаны. Позже был установлен и задержан еще один член банды, который являлся сотрудником полиции.

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - добавлен комментарий СК РФ.